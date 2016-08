dpa

Tag der offenen Tür bei Merkel und Ministern

Zum 18. Mal öffnet die Bundesregierung in Berlin an diesem Wochenende ihre Dienstgebäude für die Öffentlichkeit. Zum Tag der offenen Tür werden im Bundeskanzleramt und in den Ministerien heute und Sonntag deutlich mehr als 100 000 Besucher erwartet. Es gibt zahlreiche Informationsstände und Bühnenprogramme. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt Besucher am Sonntagnachmittag im Kanzleramt und im dahinter gelegenen Park. Außerdem können mehrere Minister bei simulierten Pressekonferenzen befragt werden.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema «Migration und Integration». Die meisten der 14 Bundesministerien haben von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Zwischen den verschiedenen Gebäuden pendeln kostenlos Busse. Geöffnet ist auch das Haus der Bundespressekonferenz mit zahlreichen Medien. Zu einer Führung lädt zudem der Bundesnachrichtendienst (BND). Wegen des großen Andrangs und der gründlichen Sicherheitskontrollen sollten die Besucher sich auf Wartezeiten einrichten. Detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich im Internet.

