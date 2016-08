dpa

Halle brennt nieder: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

In Berlin-Köpenick ist eine leerstehende Lagerhalle niedergebrannt. Das Feuer war am Freitagnachmittag am Stellingdamm aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Am Abend war der Brand der rund 400 Quadratmeter großen Fläche unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Teil des Gebäudedaches stürzte ein. Verletzt wurde niemand. Rund 70 Einsatzkräfte waren mit sechs Lösch- sowie weiteren Fahrzeugen ausgerückt. Am Abend hatten die Feuerwehrleute noch einzelne Glutnester zu beobachten, so der Sprecher.

