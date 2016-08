Großbrand in leerstehender Lagerhalle in Köpenick

Eine leerstehende Lagerhalle in Berlin-Köpenick ist am Freitag auf rund 400 Quadratmetern in Brand geraten. Die Rauchsäule am Stellingdamm war weithin zu sehen. Ein Teil des Gebäudedaches sei eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 70 Einsatzkräfte waren mit sechs Lösch- sowie weiteren Fahrzeugen ausgerückt. Die Brandursache war zunächst unklar. Personen kamen nach ersten Angaben nicht zu Schaden. Der mittlere Teil der Halle stand komplett in Flammen.

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 19:20 Uhr

Quelle: dpa

