Kein gültiger Mandatsverzicht der SPD-Abgeordneten Hinz

Der nach einer Lebenslauf-Fälschung angekündigte Mandatsverzicht der SPD-Bundestagsabgeordneten Petra Hinz lässt weiter auf sich warten. Bislang sei das angekündigte Originalschreiben mit der Verzichtserklärung noch nicht eingegangen, sagte eine Sprecherin der Bundestagsverwaltung am Freitag in Berlin. Am Mittwoch war ihre Verzichtserklärung per Fax vorab an den Bundestag gegangen. Für einen gültigen Mandatsverzicht wird aber nach Paragraf 46 Bundeswahlgesetz das Original benötigt, wie die Sprecherin erläuterte. Hinz hatte angekündigt, ihr Mandat mit Ablauf des 31. August niederlegen zu wollen.

Die 54 Jahre alte Essener Bundestagsabgeordnete war wegen eines gefälschten Lebenslaufs unter Druck geraten. Sie hatte unter anderem Abitur und juristische Staatsexamina vorgetäuscht und sich «Juristin» genannt, obwohl sie weder Abitur noch Studium hat. Ihren Austritt aus der SPD hat sie für den 5. September angekündigt. Seit 2005 sitzt sie als SPD-Abgeordnete für den Essener Süden im Deutschen Bundestag.

