30 Freiwilligen-Stellen in Brandenburger Kultur

Sie arbeiten in Theatern, Museen und Gedenkstätten: rund 30 Freiwilligen-Stellen werden derzeit vom Brandenburger Kulturministerium gefördert. Dazu kommen weitere 25 Stellen in der Denkmalpflege. Jedes Jahr werden dafür bis zu 300 000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und vom Land zur Verfügung gestellt, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Landesweit gibt es mehr als 700 Plätze. Sie sind auch in der Kinder- und Jugendhilfe, im Sport oder Natur- und Umweltschutz angesiedelt. Bewerbungen sind über die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, über die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste oder den Landesjugendring möglich.

Für die Freiwilligen stehen in Brandenburg von 2016 bis 2020 knapp 7 Millionen Euro EU-Mittel bereit. Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 26 Jahre können sich zwölf Monate gesellschaftlich engagieren. Sie sind sozialversichert und erhalten Taschengeld sowie einen Zuschuss für Verpflegung und Unterkunft.

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 17:30 Uhr

Quelle: dpa

