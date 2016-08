dpa

Bayerische Finanzbeamte prüfen polnische Bauunternehmen

Die Finanzbeamten in Bayern und Niedersachsen sollen in Zukunft gemeinsam mit ihren Kollegen in Brandenburg die Steuererklärungen polnischer Bauunternehmer und deren Mitarbeitern prüfen. Dies gab der niedersächsischen Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) am Freitag bei einem Besuch des Finanzamts in Hameln bekannt. Die dortige Behörde wird für das Projekt um 41 Mitarbeiter aufgestockt.

Hintergrund ist eine Überlastung der Steuerbehörden in Brandenburg, die bisher für die polnischen Betriebe zuständig sind. Niedersachsen und Bayern soll nun voraussichtlich ab September 2017 je ein Viertel der bisher zentral in Brandenburg bearbeiteten Fälle übernehmen. Die Bundesländer teilen sich die Besteuerung ausländischer Bauunternehmen, die in der Bundesrepublik Aufträge ausführen und deswegen hier steuerpflichtig sind, untereinander auf.

