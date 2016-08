dpa

Großer Sperrkreis um Fliegerbombe: Evakuierungen geplant

Um die bei Bauarbeiten in Berlin-Prenzlauer Berg entdeckte Fliegerbombe wird ein Sperrkreis mit einem Radius von etwa 1000 Metern eingerichtet. Mehrere große Wohnkomplexe, Botschaften und ein Altenpflegeheim müssen evakuiert werden. Mehrere tausend Menschen seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Der 100 Kilogramm schwere russische Sprengkörper war am Mittag in der Gotlandstraße gefunden worden. Zunächst waren rund 100 Beamte im Einsatz.

Auch die Straßenbahnlinien M1, M13 und M50 sowie die U-Bahnlinie U2 führen durch den Sperrkreis. Deren Verkehr solle erst gestoppt werden, wenn Spezialisten Hand an die Bombe anlegen, sagte der Polizeisprecher.

