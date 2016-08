Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennendem Haus

Die Feuerwehr hat im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen drei Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Eine Frau kam am Freitagnachmittag mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, zwei wurden vor Ort behandelt, wie ein Sprecher sagte. Die Rettungskräfte waren in die Soldiner Straße gerufen worden, weil eine Wohnung im Erdgeschoss in Flammen stand. Die drei Menschen befanden sich in dem sechsgeschossigen Gebäude oberhalb der Wohnung. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Ursache der Flammen war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen angerückt, darunter waren vier Löschfahrzeuge.

