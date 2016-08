dpa

Keller will ersten Liga-Sieg

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will den ersten Ligasieg. Nach dem Zitter-Pokalerfolg in Duisburg soll am Sonntag (13.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld der erste Dreier her. Union-Trainer Jens Keller wünscht sich wegen der erwarteten Hitze eine «intelligente Spielweise» seiner Mannschaft. «Wir müssen mit Kopf spielen, weil es sehr warm sein wird. Wir müssen intelligent Fußball spielen», sagte der Coach.

Bielefeld und Union gehen mit ähnlichen Voraussetzungen in die Partie. Beide Vertretungen haben jeweils erst einen Zähler auf dem Konto, beide benötigten für das Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal eine Verlängerung.

«Bielefeld ist eine sehr robuste Mannschaft, die körperlich sehr betont spielt. Es wird entscheidend sein, dass wir dagegen halten und unsere fußballerische Klasse auf den Platz bringen. Wichtig, ist dass wir das von der ersten Minute an tun», erklärte Keller.

Personell gibt es gegenüber dem Pokalauftritt nur eine Veränderung. Innenverteidiger Fabian Schönheim hat seine Rückenprobleme überwunden. Angreifer Philipp Hosiner wird nach überstandenem Muskelfaserriss dagegen noch geschont.

