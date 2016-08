dpa

ALBA-Trainer Ahmet Caki zufrieden nach zweitem Testspiel

Berlin (dpa/bb) – Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Mit dem 86:59-Erfolg vom Donnerstagabend in einem nichtöffentlichen Testspiel gegen den Ligarivalen Löwen Braunschweig war der neue ALBA-Coach durchaus zufrieden. «Insgesamt war das ein guter Auftritt», sagte Ahmet Caki. Nur zwei Tage zuvor hatten die Berliner überraschend 86:92 bei Zweitligist Gotha verloren. «Wir hatten zuvor hart trainiert. Wir waren auch zu aggressiv und haben viele einfache Fouls kassiert. Da müssen wir eine bessere Balance finden», erklärte der 41-jährige Türke. Gegen Braunschweig lief das schon besser. «Wir haben über die Fehler gesprochen und es gegen Braunschweig deutlich besser gemacht. Aber wir sind ein neues Team und es gibt natürlich noch viel zu tun. In dieser Phase kann natürlich noch nicht alles funktionieren», resümierte Caki. Für den Coach ist das keine leichte Vorbereitung, denn komplett ist der ALBA-Kader immer noch nicht. Gegen Braunschweig fehlten weiterhin die deutschen Nationalspieler Niels Giffey, Akeem Vargas und der bosnische Auswahlcenter Elemedin Kikanovic, die allesamt bei ihren Auswahlteams sind. Caki wird noch eine Weile auf sie verzichten müssen. Denn erst fünf Tage vor dem Saisonstart gegen Bonn am 24. September kommt das Trio zurück.

