Huskies-Topangreifer Ofori muss gegen Berlin Adler passen

Die Hamburg Huskies müssen gegen die Berlin Adler in der German Football League auf ihren besten Angreifer verzichten. Wide Receiver Kwame Ofori, mit sieben Touchdowns erfolgreichster Hamburger, kann aufgrund einer Fußverletzung am Sonntag (15.00 Uhr) nicht spielen. Zudem ist der Einsatz von Offensivakteur Robin Fensch wegen einer leichten Gehirnerschütterung fraglich. Defensivspieler Michael Niemas fällt mit einer Bänderzerrung in der Schulter aus. Dafür kehrt Linebacker Miguel Boock (Sperre) zurück.

Trotz der Personalnot wollen sich die Huskies für die 14:17-Niederlage in der Hinrunde revanchieren. «Gegen die Adler haben wie wir nichts zu verlieren. Wir wollen das Ergebnis vom Hinspiel auf jeden Fall geraderücken - egal, mit welcher Truppe wir da auflaufen», betonte Sportdirektor Patrick Esume. Gewinnen die Hamburger die Partie in Berlin mit mehr als drei Punkten Differenz, ziehen sie in der Tabelle an den Adlern (6.) vorbei.

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 15:10 Uhr

Quelle: dpa

