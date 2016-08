dpa

Eisbären wollen Turnier in Dresden gewinnen

In zwei Vorbereitungsspielen testen die Eisbären Berlin am Wochenende ihre Form. Im Rahmen des «Müller’s Fanshop-Cups» in Dresden trifft der Rekordmeister der Deutschen Eishockey-Liga am Samstag zunächst auf den Gastgeber Eislöwen aus der DEL 2 (19.30). Am Sonntag duellieren sich die Berliner im Finale beziehungsweise im Spiel um Platz drei mit dem Sieger oder Verlierer der Partie HC Verva Litvinov (tschechische Extraliga) gegen die Lausitzer Füchse (DEL 2).

«Ich erwarte mir weitere Erkenntnisse. Es ist eine gute Möglichkeit an unserer Form zu feilen», sagte Trainer Uwe Krupp am Freitag nach dem Training im Eisstadion an der Paul-Heyse-Straße. «Wir wollen dieses Turnier unbedingt gewinnen und nehmen es entsprechend ernst», erklärte Stürmer Sven Ziegler.

Nicht im Aufgebot stehen Marcel Noebels und Frank Hördler (Nationalmannschaft), André Rankel (Knieprellung), Florian Busch (Oberkörperverletzung) sowie Bruno Gervais (Aufbautraining). Sein Debüt für die Eisbären soll Mark Ledlin geben, der bislang in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) spielte.

