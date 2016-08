Fremde Bankkonten geplündert: Angeklagte wollen aussagen

Nach einer Serie von Online-Banking-Betrügereien mit einem Schaden von mehr als 250 000 Euro stehen fünf Angeklagte vor dem Berliner Landgericht. Drei der Männer im Alter von 31 bis 60 Jahren kündigten zu Prozessbeginn am Freitag Geständnisse an - darunter einer der beiden Hauptangeklagten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zwei der mutmaßlichen Betrüger als Mitglieder einer Bande agierte. Den Mitangeklagten wird Beihilfe vorgeworfen.

Die Gruppierung soll mit sogenannten Phishing-Attacken bei Online-Banktransaktionen Daten ausgespäht haben. Damit seien in der Zeit von Februar 2012 bis April 2015 unberechtigt Überweisungen getätigt worden. Die Anklage geht von 39 Fällen aus. Dabei seien fünf Konten geplündert worden. Die Gelder seien auf Konten gesondert verfolgter Mittäter transferiert und von so genannten Finanzagenten an Bankschaltern und Automaten abgehoben worden.

Phishing-Angriffe erfolgen meist über gefälschte E-Mails, in denen der Eindruck erweckt wird, sie würden von der Bank kommen. In diesen Mails wird nach persönlichen Daten gefragt, um sensible Informationen über das jeweilige Online-Banking «abzufischen». Der Prozess wird am 30. August fortgesetzt.