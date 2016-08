Polizei erwartet friedliches Stadtfest in Eisenhüttenstadt

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) in der vergangenen Woche geht die Polizei nun von einem friedlichen Verlauf des Stadtfestes aus. Es gebe keine neuen Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Freitag vor dem Start des dreitägigen Spektakels. Die beiden Terrorverdächtigen hatten das Stadtfest nach früheren Ermittlerangaben in Chats erwähnt. Konkrete Absprachen habe es aber nicht gegeben. Die Stadtverwaltung erwartet bis Sonntag rund 150 000 Besucher. Das seien so viele wie in den Vorjahren. Allerdings müssten sich Teilnehmer dieses Mal verstärkt auf Kontrollen einstellen.

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 13:20 Uhr

Quelle: dpa

