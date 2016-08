dpa

Bürgermeister beim Empfang für Berliner Olympioniken

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller nimmt am Montag am Empfang der Initiative «Sportmetropole Berlin» für die Berliner Olympioniken teil. «Die sportliche Bilanz kann sich sehen lassen. Ein beachtlicher Teil der deutschen Medaillen kommt aus Berlin», sagte Müller am Freitag.

Die Team-Mitglieder seien «alle in Rio hervorragende Botschafter der Sportmetropole Berlin in der internationalen Sportwelt gewesen. Dafür danke ich den Athletinnen und Athleten im Namen unserer Stadt von ganzem Herzen», hieß es in einer Senatsmitteilung weiter.

Der Empfang, an dem auch die aus Syrien geflüchtete Schwimmerin Yusra Mardini aus dem «Rio Refugee-Team» teilnimmt, beginnt in der Jesse-Owens-Lounge am Olympiastadion um 18.30 Uhr. Berliner Sportler holten in Rio dreimal Gold und Silber sowie viermal Bronze.

