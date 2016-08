Sicherheitsschleuse für Neuruppiner Sozialgericht

Am Sozialgericht Neuruppin können Waffen und andere gefährliche Gegenstände mithilfe eines Röntgengeräts und eines Metalldetektors gefunden werden. Am Eingang gebe es nun eine Sicherheitsschleuse, sagte Justizminister Stefan Ludwig (Linke) am Freitag. Das Justizministerium hatte nach mehreren tödlichen Vorfällen in Gerichten gegengesteuert. Mehr als die Hälfte der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land sind mit Schleusen ausgestattet, an den übrigen gibt es mobile Einlasskontrollen. 2015 konnte damit verhindert werden, dass rund 3500 gefährliche Gegenstände, darunter auch 46 nach dem Waffengesetz verbotene Waffen, in Gerichte gelangten.

