Nach Olympia kommt Alltag: «Füchse sind unser Hauptberuf»

Die Olympia-Fahrer der Füchse Berlin müssen sich nach den aufregenden Tagen in Rio de Janeiro auf das Alltagsgeschäft einstellen. «Das fällt ein bisschen schwer, jetzt umzuswitchen. Die Füchse sind aber unser Hauptberuf. Olympia war ein i-Tüpfelchen», sagte Handball-Nationalspieler Fabian Wiede vor dem ersten Pflichtspiel in Runde eins des DHB-Pokals.

Die Berliner treten am Samstag (19.00 Uhr) in Wilhelmshaven gegen den Drittligisten Oranienburger HC an. Gewinnen sie diese Partie, treffen sie am Sonntag (16.30 Uhr) auf den Gewinner der Begegnung zwischen dem Zweitligisten Wilhelmshavener HV und dem Drittligisten VfL Potsdam.